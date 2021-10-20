РИАМО - 20 окт. Участники проекта «Активный гражданин» выбрали название для новой станции МЦД рядом с Ленинградским, Казанским и Ярославским вокзалами, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Вполне ожидаемо лидером стала «Площадь Трех вокзалов» – в городе это место так и называют», – написал градоначальник на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Собянин подчеркнул, что станция «Площадь Трех вокзалов» войдет в большой пересадочный узел. Он будет отвечать всем современным требованиям.

В настоящий момент уже работает платформа МЦД-2 «Курско-Рижский», а в 2023 году будет готова платформа МЦД-4 «Киевско-Горьковский». Таким образом, у пассажиров появится множество пересадок между диаметрами, а также метро и наземным общественным транспортом.