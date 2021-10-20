РИАМО - 20 окт. Водителей призвали к соблюдению скоростного режима и дистанции на дорогах Московской области из-за мокрого снега и сильного ветра, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Пешеходам рекомендовали использовать на одежде светоотражающие элементы, особенно вечером и ночью.

До 10 часов 21 октября в Подмосковье прогнозируют мокрый снег с дождем, усиление ветра порывами до 17 м/с.

Также в регионе действует «желтый» уровень опасности погоды из-за порывистого ветра.

Ранее подмосковный главк МЧС России выпустил экстренное предупреждение о непогоде в Московской области.