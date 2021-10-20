РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 окт. В рамках строительного дня глава городского округа Мытищи Виктор Азаров вместе со своими заместителями обсудил дальнейшее благоустройство Мытищинского лесопарка.

Центральная тема выездного заседания – организация парковки для посетителей общественного пространства.

«В этом году, как и было запланировано, здесь сделают дополнительные парковочные места на 150 автомобилей. Работы идут в плановом режиме», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Также они осмотрели зону стартовой площадки, где планируется сделать обычный, плоскостной, без искусственных охладителей каток. Здесь же установят шатер для переодевания: помещение будет использоваться и как раздевалка, и как прокат.

В рамках дальнейшего благоустройства соединят две ранее действовавшие дорожки с твердым покрытием и освещением. Теперь будет непрерывная трасса практически 7 км. Есть идея в период зимы, если будут устойчивые морозы, одну из тропинок залить льдом, чтобы можно было кататься на коньках.

Мытищинский лесопарк занимает площадь 219,7 га и образован на основании программы губернатора «Парки Подмосковья». Его благоустройство началось в 2017 году и продолжается по сей день. Но уже сегодня лесопарк является одним из любимейших мест отдыха жителей и гостей округа.