РИАМО - 20 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М.Ф. Владимирского (МОНИКИ) и пообщался с врачами. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Здесь собралась очень профессиональная, мотивированная команда, которая объединяет талантливых врачей, специалистов. Все самое современное должно тут не просто приживаться, а транслироваться на наши районные больницы», - сказал губернатор.

Он подчеркнул, что сегодня МОНИКИ становится флагманом, который учит, показывает лучшие методики, дает консультации.

«Консультация – это ответственность, нужно учитывать нюансы той или иной болезни. Всегда хочется ее получить от компетентного, профессионального врача, профессора. И телемедицина такую возможность дает», - добавил Андрей Воробьев.

В октябре 2020 года в МОНИКИ был создан Центр телемедицины для тяжело переболевших коронавирусом. Там корректируется терапия, даются рекомендации по реабилитации и восстановлению. Сделать это можно любым удобным видом связи – аудио, видео. Консультация доступна жителям МО, у которых есть учетная запись на портале Госуслуг.

Губернатор также проверил работу аккредитационно-симуляционного центра, который действует в МОНИКИ с 2018 года.

Здесь медики подтверждают свою квалификацию и проходят аккредитацию по более 80 специальностям. В центре - симуляционные станции, специальные тренажеры, фантомы, VR-зоны для занятий на интерактивных образовательных модулях. Манекены полностью воспроизводят анатомическое строение и физиологические функции человека, реалистично реагируют на лечение.

На оснащение данного центра выделено свыше 500 млн рублей из бюджета Подмосковья.

С мая в МОНИКИ действует центр развития компетенций. Проводятся тренинги для врачей, среднего медперсонала, сотрудников входной группы. Работает еще один центр – телерадиологии и экспертизы, где проводят первичное описание исследований КТ, МРТ, рентгено-, флюоро- и маммографии.

«От качества расшифровки снимков многое зависит - дальнейший протокол, дальнейшие действия. Мы поставили задачу, чтобы лучшие зарубежные клиники Германии, Израиля тоже были в партнерстве с нами», - заключил губернатор.