РИАМО - 20 окт. В Москве атмосферное давление в течение дня в среду рухнет с 752 мм рт. ст. до 739 мм рт. ст., сообщается на сайте «Метеоновости».

Давление в городе будет восстанавливаться до нормальных значений до 24 октября. 21 и 22 октября показания барометров будут ниже средних значений на 13-15 единиц, а 23 и 24 октября - на 8-10 единиц.

Москвичам рекомендуют правильно спланировать время труда и отдыха при низком атмосферном давлении в городе. А метеозависимым людям советуют запастись лекарствами, которые прописал лечащий врач.

Ранее синоптики предупредили жителей столицы о барических горках на текущей неделе.

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