РИАМО - 20 окт. Строительные бытовки загорелись на бульваре Андрея Тарковского в столице, пожар ликвидировали, сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

Площадь возгорания составила 80 кв. м. В результате пожара частично обрушились конструкции бытовок.

Как уточняет пресс-служба ГУ МЧС России по Москве, сообщение о возгорании поступило в 13:11. В 13:38 пожарные локализовали огонь.

Информации о пострадавших в данном инциденте не поступало.

Видео с места возгорания строительных бытовок в новой Москве>>