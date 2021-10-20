РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 окт. Волонтеры Подольска раздают прохожим информационные буклеты о Всероссийской переписи населения, сообщается в группе «cПодольск» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры Подольска продолжают информировать горожан о ходе проведения переписи. Так, они раздают жителям округа информационные буклеты на улицах и пунктах МФЦ.

Всероссийская перепись населения — это лучший способ понять кто, где и как живет в России. За месяц будет собрана информация о всех жителях России, об их уровне образования, владении языками, жилищных условиях, структуре семьи. Волонтеры приглашают всех желающих стать частью уникального проекта, переписавшись любым удобным способом. Впервые Всероссийская перепись населения проходит при поддержке добровольческого сообщества.