РИАМО - 20 окт. Трехэтажный жилой дом 1937 года постройки на Главной улице – дом работников водопроводной станции - отремонтировали, сообщили РИАМО в пресс-службе фонда капитального ремонта Москвы.

В ходе работ специалисты полностью заменили инженерные системы здания, в том числе водоотведения и теплоснабжения. Стены фасада и подвальные помещения очистили от плесени и грибка, а также обработали специальным влагозащитным составом, который позволит лучше переносить воздействие осадков.

Утраченные кирпичные элементы здания заменили новыми, швы затерли и зачистили. Фасаду здания придали его исконный исторический вид. На все работы у специалистов ушло около полугода.

Жилой дом №3 расположен на улице Главной. В здании 3 подъезда и 18 квартир, по 2 на каждом этаже. Боковые входные группы дома украшены рядом колон.

В настоящее время фонд капитального ремонта проводит работы в 114 жилых домах-памятниках, в 13 из них специалисты проведут реставрацию.