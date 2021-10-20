РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 20 окт. Коммунальщики городского округа Котельники в очередной раз не досчитались решеток ливневой канализации на автомобильных дорогах, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

По выявленным ранее фактам хищения элементов дорожной инфраструктуры неоднократно направлялись соответствующие заявления в правоохранительные органы с целью выявления виновных в краже лиц. Кроме того, сотрудники предприятия дважды сами ловили воров на месте преступления и доставляли их в местное отделение полиции.

По всей видимости, принятых мер недостаточно, и чугунные решетки продолжают исчезать с транспортных артерий города. Для обеспечения безопасности движения транспорта по автомобильным дорогам специалисты водопроводно-канализационной службы МУЖКП «Котельники» в срочном порядке устанавливают изготовленные своими силами аналоги элементов конструкции дождеприемников, в это время решается вопрос приобретения новых стандартных решеток путем проведения торгово-закупочных процедур.

Воровство дождеприемных решеток, крышек водопроводных и канализационных колодцев представляет высокую опасность для жизни и имущества граждан и несет финансовые потери для коммунального предприятия.