РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 окт. В поликлиническом отделении №11 Люберецкой областной больницы приступила к работе новый эндокринолог, сообщает пресс-служба администрации округа.

В Люберецкую областную больницу постоянно приходят новые специалисты. В поликлиническом отделении №11 на работу вышла новый врач-эндокринолог Анастасия Бегунова.

Молодой специалист окончила в 2017 году Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, в 2020 году - ординатуру Московского областного научно-исследовательского клинического института им. М. Ф. Владимирского.

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