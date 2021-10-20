РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 окт. На стадионе «Электрон» в Люберцах состоялся финальный матч Кубка городского округа по футболу среди мужских команд, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

За звание чемпиона и возможность поднять над головой заветный кубок боролись команды ФК «Малаховка» и ФК «Балятино».

В первой половине матча ФК «Балятино» с минимальным преимуществом сумела переиграть оппонента, и на перерыв команды ушли со счетом 1:0. Во втором тайме малаховские футболисты сравняли счет, но уйти от поражения им это не помогло. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу команды из поселка Октябрьский. Со счетом 2:1 ФК «Балятино» стал обладателем Кубка городского округа Люберцы по футболу среди мужских команд.

Лучшим игроком матча был признан вратарь ФК «Балятино» Михаил Сахран, а лучшим нападающим Кубка стал Владислав Литвяков (ФК «Балятино»).