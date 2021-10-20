РИАМО (КОРОЛЕВ) - 20 окт. В подмосковном Королеве жители заметили мужчину, бегающего босиком в одних шортах, сообщил «РИАМО в Королеве» житель города.

Мужчину заметили утром в среду на улице Коммунальной.

«Он бежал босиком в одних шортах. В руках у него был пакет, видимо, с колонкой, потому что играла музыка», - сказал собеседник агентства.

Температура воздуха на улице сегодня утром была всего 1 градус выше нуля, но, по словам очевидцев, мужчина выглядел бодро и ему было вполне комфортно.