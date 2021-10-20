РИАМО - 20 окт. Российские регионы могут установить начало периода нерабочих дней раньше 30 октября в зависимости от складывающейся ситуации с распространением коронавируса, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что в условиях усложнения ситуации с коронавирусом главная задача властей - максимально защитить жизнь и здоровье граждан. В связи с этим президент поддержал предложение ввести по всей стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно с сохранением зарплаты.
Он добавил, что также при необходимости регионы могут продлить период нерабочих дней после 7 ноября.
Ранее СМИ сообщали, что московские власти обсуждают возможность введения краткосрочного локдауна в столице с 30 октября по 7 ноября. В этот период могут быть закрыты ТЦ, салоны красоты, кафе и другие заведения.
В стране за минувшие сутки выявили 34 073 случая Covid-19, с начала пандемии выявили 8 094 825 случаев коронавируса. Скончались за минувшие сутки 1028 человек с инфекцией – это рекордное суточное количество с начала пандемии.
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