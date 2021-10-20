РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 окт. Для удобства посетителей центральный клиентский офис МособлЕИРЦ городского округа Люберцы переезжает с 21 октября, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Клиентский офис МособлЕИРЦ по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №5 с 21 октября прекращает работать. С 22 октября центральный клиентский офис МособлЕИРЦ будет вести прием по новому адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №211. Режим работы: понедельник-пятница с 8:00 до 20:00, без перерыва.

Новый клиентский офис находится в центральной части города, в удобной пешей и транспортной доступности. Офис располагает просторной и комфортной зоной ожидания, в зале обслуживания открыто 15 окон для приема посетителей. Для удобства клиентов работает электронная очередь, установлены терминалы для оплаты и приема показаний приборов учета.

В клиентском офисе МособлЕИРЦ жители могут проконсультироваться по начислениям и расчетам за жилищно-коммунальные услуги, передать показания приборов учета, оплатить счета через платежные терминалы, подать заявления, заключить договор электроснабжения, заказать поверку или замену приборов учета.

Без комиссии оплатить счета за ЖКУ, передать показания приборов учета жители могут в личном кабинете на сайте: www.мособлеирц.рф, в мобильном приложении «МособлЕИРЦ Онлайн» или через кнопку моментальной оплаты «Оплатить квитанцию онлайн» на главной странице сайта расчетного центра.

Передать показания приборов учета и получить справочную информацию можно по телефонам контактного центра: 8(496)245-15-99 и 8(499)444-01-00 ежедневно с 8:00 до 22:00.