РИАМО - 20 окт. Депутаты на заседании Мосгордумы голосованием отклонили в первом чтении законопроект, который предусматривает наделение органов местного самоуправления правом согласовывать проведение митингов численностью до 1 тыс. человек, передает корреспондент РИАМО.

В среду на заседании Мосгордумы депутат столичного парламента Дарья Беседина представила проект закона «О внесении изменений в Закон города Москвы от 4 апреля 2007 года № 10 «Об обеспечении условий реализации права граждан Российской Федерации на проведение в городе Москве собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований».

«Начать я предлагаю с маленьких мероприятий численностью до 1 тыс. человек, не затрагивающих проезжую часть. Полномочия рассматривать такие уведомления (о проведении митингов - ред.) я предлагаю возложить на органы местного самоуправления города Москвы, на местные администрации и аппараты советов депутатов», - рассказала Беседина.

По ее словам, обеспечивать порядок и пресекать нарушения в ходе таких местных собраний будут правоохранительные органы.

Согласно пояснительной записке, проект закона направлен на восстановление прав жителей Москвы на осуществление местного самоуправления и восстановление роли органов местного самоуправления, которые в настоящее время практически лишены полномочий под предлогом обеспечения единства городского хозяйства. Местные митинги и шествия численностью до 1 тыс. человек не будут нарушать интересы жителей других муниципальных образований.

По словам депутата Мосгордумы Ольги Шараповой, предлагаемые законопроектом изменения не согласуются с действующими положениями федерального и столичного законодательства. Председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко назвал нормы законопроекта избыточными.

«Уверен, когда мы победим коронавирус, любую проблему, которую люди хотят обсудить на площади, можно будет выносить туда (на территорию гайд-парка в «Сокольниках» - ред.). И если она действительно находит отклик в сердцах москвичей, то, поверьте мне, и из Бутова туда поедут, и из Роговского туда поедут», - заявил Головченко.

Председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов также добавил, что органы местного самоуправления не обладают компетенциями, которые позволяют обеспечить бесперебойное функционирование органов государственной власти, коммуникаций, связи и иных объектов обеспечения жизнедеятельности. Кроме того, законопроект не учитывает увеличение расходов муниципальных образований.

По итогам голосования депутатов было принято решение отклонить данный законопроект.