РИАМО - 20 окт. На территории Московской области с 16 часов 20 октября до 10 часов 21 октября прогнозируется мокрый снег, который будет переходить в дождь, а также усиление юго-западного ветра с порывами до 17 м/с. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

Жителям Подмосковья при налипании мокрого снега рекомендовали закрепить слабо укрепленные конструкции во дворах домов. Также посоветовали быть осторожными на улице, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередачи.

Пешеходам при мокром снеге и ветре следует осторожно переходить проезжую часть дорог, обходить шаткие строения.

При порывистом ветре водителям посоветовали поставить автомобиль в гараж или подальше от деревьев.

20 и 21 октября на территории Московского региона будет действовать «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного порывистого ветра.