Тренд на осознанное потребление в России быстро набирает обороты. Чтобы следовать его принципам, достаточно просто не покупать лишнего, а ненужное сдавать на переработку. Это позволит сократить вредные выбросы в атмосферу, уменьшить количество свалок, а также сэкономить водные и энергетические ресурсы. Где в Москве и Подмосковье принимают старые одежду, обувь, мебель, технику и другие отходы, выяснила обозреватель РИАМО.

Обувь

Старую обувь в любом состоянии можно сдать на кассе в магазинах сети Rendez-Vous. Ее переработкой занимается Дмитровский завод РТИ. Верх обуви используется в производстве клеевой пасты, пластмассы, малярного клея, удобрений, а подошва становится основой напольных покрытий для спортивных и детских площадок.

В фирменных магазинах Vagabond также действует программа «Прием старой обуви». Собранную обувь сначала сортируют: одна часть отправляется в секонд-хенды, а другая – на немецкий завод I:Collect, где из нее с помощью инновационных технологий производятся новые модели. За каждый килограмм собранного сырья Vagabond получает 50 центов, которые вкладывает в работу по переработке и сокращению использования химикатов при производстве новой обуви.

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Одежда

Масс-маркет бренды Monki, H&M и Zara нередко выпускают модные коллекции из переработанного сырья. Также в магазинах принимают чистые вещи любого бренда – их можно положить в специальные контейнеры, расположенные у касс.

Помимо одежды, в Zara также можно отнести обувь, сумки и бижутерию. Прежде чем попасть на завод по переработке, одежда пройдет тщательную сортировку – качественные вещи будут отправлены в различные благотворительные фонды. Из непригодного для носки сырья изготовят пряжу для новой коллекции и материалы для уборки.

В Monki и H&M покупатель может получить скидку до 15% на следующую покупку. Подробнее ознакомиться с акциями можно на официальных сайтах магазинов.

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Металл, пластик, стекло, бумага

«Экопункт» – автомат по приему чистых алюминиевых и пластиковых бутылок объемом от 0,25 до 2 литров. Взамен сданных отходов клиент получает чек с уникальным кодом. После регистрации в личном кабинете его можно обменять на бонусы, которые превратятся в скидки в супермаркетах. Пользователи с наибольшим количеством баллов получат подарки от партнеров проекта. Посмотреть адреса «Экопунктов» можно на карте.

Похожие автоматы по переработке пластиковых и алюминиевых бутылок установлены в четырех магазинах «ВкусВилл». За сдачу вторсырья покупателю будут начисляться бонусы на карту магазина «Давай дружить»: 0,8 бонуса за каждую бутылку или банку «ВкусВилл» и «Балтика», 0,5 балла за продукцию других фирм. Также после сдачи вторсырья клиенту предложат несколько товаров со скидкой, список которых постоянно обновляется. Фандомат не принимает бутылки из-под растительного масла, бытовой химии и консервные банки. Список адресов можно посмотреть на сайте.

В любой сети «ВкусВилл» также можно сдать чистые пластиковые крышки от напитков – вырученные средства пойдут на помощь детям-сиротам.

Проект «Мегабак», запущенный в Подмосковье в 2019 году, ориентирован на повышение экологической грамотности населения и увеличение сбора вторичного сырья для переработки. В пунктах приема установлено несколько контейнеров, предназначенных для различных видов отходов: бытовой техники, мебели, шин, макулатуры, стекла, алюминия и пластика. Их забирают компании-переработчики – ежедневно с 9:00 до 18:00, кроме понедельника. Ознакомиться с условиями сдачи сырья и адресами пунктов сбора можно на официальном сайте проекта.

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Батарейки

Батарейки относятся к опасным отходам, которые при неправильной утилизации разлагаются более ста лет, загрязняя воду и почву ядовитыми веществами – ртутью, никелем, кадмием, свинцом. Для этого типа отходов нужна особая переработка, заключающаяся в нейтрализации вредных веществ до простых элементов. Из переработанных батареек получают цинк, графит, марганец и кадмий, из которых производят новые аккумуляторы и удобрения.

Сдать батарейки можно в магазинах «ВкусВилл», «Азбука вкуса», «Перекресток», «Декатлон», «Эльдорадо», «М.Видео». В IKEA и «Леруа Мерлен» также принимают светодиодные и люминесцентные лампы. Посмотреть адреса пунктов сбора батареек можно на специальной карте, разработанной Greenpeace России.

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Мебель и домашний текстиль

Ненужную мебель в любом состоянии примут во всех магазинах IKEA. Ее можно привезти как самостоятельно, так и воспользовавшись услугами сервиса по разбору и вывозу мебели. Переработке подлежит любой гарнитур, кроме мягкой, металлической и пластмассовой мебели, а также матрасов.

Большую часть сырья перерабатывают в щепу или создают из него древесно-стружечные плиты для новой мебели. Непригодное сырье используют в качестве топлива при производстве тепловой энергии на энергоустановке фабрики.

При передаче мебели покупатель получит купон номиналом от 1 до 5 тысяч рублей.

В IKEA также можно сдать домашний текстиль: постельное белье, тюли, скатерти, полотенца и халаты. Их передадут в благотворительный фонд либо используют для изготовления обтирочных изделий или регенерированного волокна.

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Техника

Более двухсот магазинов «М.Видео» и «Эльдорадо» по всей Москве и Московской области готовы принять на утилизацию любую бытовую технику – от холодильника до смартфона. Услугу можно заказать как онлайн, так и обратиться в сервисную зону магазина и подписать согласие.

Утилизация доступна при доставке нового товара, на многие из которых действует скидка при условии сдачи ненужной техники. Позже ее отправят на высокотехнологичный комплекс по глубокой переработке электронных отходов под управлением «Корпорации ЭКОПОЛИС», где часть деталей уйдет на переработку, а часть будет утилизирована без вреда для окружающей среды.