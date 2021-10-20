РИАМО - 20 окт. Президент РФ Владимир Путин призвал граждан активно прививаться от коронавирусной инфекции, чтобы сохранить жизнь и здоровье.

Он отметил, что пройти тяжелый период пандемии можно только двумя способами - переболев либо сделав прививку.

«Пожалуйста, проявите ответственность, примите все необходимые меры для того, чтобы защитить себя, свое здоровье, своих близких», - сказал Путин.

Президент подчеркнул, что Россия имеет надежную и эффективную вакцину от коронавируса.

С начала пандемии в России выявлено 8 094 825 случаев коронавируса, скончались 226 353 Covid-пациента, выздоровели 7 065 712 человек.

Ранее глава государства поддержал предложение о предоставлении 2 выходных дней человеку, который сделал прививку от Covid-19.

Сейчас в стране уровень вакцинации составляет свыше 40%. Среди регионов-лидеров по данному показателю - Московская область и столица.

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