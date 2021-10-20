«Татьяна Алексеевна упомянула о двух нерабочих днях после вакцинации – посмотрите, как можно пошире использовать эту возможность. Ведь после прививки у определенного количества людей может приподняться температура, у меня это было после второй прививки <…>. В принципе, два дня посидеть дома – это только на пользу пойдет», - сказал Путин.