РИАМО - 20 окт. Президент РФ Владимир Путин считает правильным предоставлять два выходных дня после прохождения вакцинации от коронавируса.
В ходе видеосовещания президента с членами федерального правительства вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что работодателям следует предоставлять два выходных дня сотрудникам, проходящим вакцинацию от Covid-19.
Ранее Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета в России составляет более 45%. Среди регионов-лидеров по данному показателю – Подмосковье и Москва.
Вакцинация от Covid-19 является единственным способом защититься от инфекции. Вакцинированные граждане реже переносят коронавирус в тяжелой форме.
Сейчас коллективный иммунитет от коронавируса в столице составляет 61%, в Подмосковье – 64%.
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