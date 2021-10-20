РИАМО - 20 окт. В настоящий момент в Подмосковье 10 тыс. коек заняты Covid-пациентами. Большая часть людей – это непривитые граждане в возрасте от 50 лет. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, сейчас самое важное – это снабжение коек кислородом.

«Очень высокий уровень пациентов на кислороде – 7,5 человек из 10 лежит на кислороде. Нуждаемся в регулярных поставках кислорода», – сказал Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

По его словам, 80-85% людей – это граждане в возрасте от 50 лет, также они не вакцинированы от коронавируса.

«Мы не устаем просить наших жителей, чтобы все-таки вакцинация (у них - ред.) была пройдена. Потому что даже если ты вдруг приболел, то будет легкое течение болезни в абсолютном большинстве случаев», – подчеркнул губернатор.

За прошедшие сутки в Московской области выявили 2590 случаев коронавируса. Всего в регионе за пандемию выявили 488 597 случаев заболевания.

В Подмосковье сегодня работает свыше 360 пунктов вакцинации. Записаться на вакцинацию можно на портале госуслуг, в поликлинике, на региональном портале госуслуг и по телефону «122».

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