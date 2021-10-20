РИАМО - 20 окт. Президент РФ Владимир Путин поручил нарастить объемы тестирования населения на Covid-19. Президент также призвал родственников заболевших соблюдать самоизоляцию.

За сутки в РФ выявили 34 073 случая коронавируса. Скончались 1 028 человек с Covid-19 – рекордное суточное количество с начала пандемии.

«Нужно расширить объемы тестирования, чтобы своевременно выявлять инфицированных. Пока медленно происходит тестирование. <…> Нужно тестирование совершенствовать и увеличивать», - сказал Путин.

Он также призвал родных заболевших соблюдать самоизоляцию.

Ранее в Москве начали проводить экспресс-тестирование на коронавирус. Экспресс-тест можно сделать без предварительной записи, результат будет известен уже через 15 минут. Если тест показывает положительный результат, человеку делают ПЦР-тест.

Пройти экспресс-тестирование в столице можно в 50 пунктах.

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