РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 окт. Во время рабочего визита в Люберцы депутат Мособлдумы Лидия Антонова посетила «проблемные» адреса городского округа, по которым нарушаются сроки возведения детских и спортивных площадок. Об этом сообщает пресс-служба местного отделения партии.

Совместно с начальником люберецкого управления жилищно-коммунального хозяйства Владимиром Караваевым Антонова посетила четыре объекта – на улице Космонавтов, проспекте Победы и два на проспекте Гагарина. Здесь состоялись встречи с подрядчиками, задерживающими обустройство, и жителями. В ходе беседы выяснили причины «просрочек», установили новые сроки и приняли во внимание пожелания активной группы.

«Благоустройство во дворах ведется в рамках государственной программы. Отслеживать подобные адреса, где работы затягиваются, нам помогают жители. Совместно с администрацией мы обязательно будем держать на контроле завершение обустройства площадок на этих объектах», - сказала Антонова.