РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 окт. Временно исполняющий полномочия главы подмосковного Красногорска Всеволод Волосевич принял участие во Всероссийской переписи населения и призвал жителей округа последовать его примеру, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Волосевич ответил на вопросы переписчика в офисе МФЦ «Красный кит» в среду.

В анкете переписи 33 вопроса, среди которых такие данные как фамилия, имя и отчество, совпадает ли адрес постоянной регистрации и фактического проживания, вопросы о семейном положении и детях.

«Личным примером хочу призвать жителей пройти опрос. Для нас, как для представителей муниципальной власти, важно обладать четкой информацией, на которой основывается бюджет, транспортная доступность, развитие социальных объектов - целый ряд мероприятий зависит от данных по населению», - прокомментировал Волосевич.

Он также подчеркнул, что чем больше информации, тем лучше муниципальные власти смогут развивать округ.

В переписи населения в Красногорске принимают участие 112 контролера и 671 переписчик. Перепись проходит на 36 стационарных участках. В отделениях МФЦ волонтеры ждут граждан по будням с 10:00 до 18:00.

«До 14 ноября переписчики зайдут в каждый дом. Если вы воспользовались самым простым способом заполнения анкеты на портале Госуслуг - сохраните QR-код. Переписчик попросит предъявить его или назвать номер цифрового кода, который получите после заполнения анкеты», - добавляется в материале.

В настоящее время в городском округе есть актуальные вакансии для переписчиков. За месяц работы сотрудник получает 18 600 рублей до вычета налога. В его обязанности входит с 16:00 до 20:00 обходить квартиры на своем участке. Связаться по вопросам трудоустройства можно по телефонам:8(495)562-34-99 и 8(495)562-13-47.