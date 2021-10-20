РИАМО - 20 окт. Российский президент Владимир Путин поддержал решение о введении в стране нерабочего периода с 30 октября по 7 ноября.

В ходе видеосовещания с членами федерального правительства Путин отметил, что в стране складывается сложная ситуация с коронавирусом, темпы распространения эпидемии во многих регионах значительно выросли. Вместе с тем уровень вакцинации граждан от Covid-19 остается невысоким. В таких условиях от властей требуется адекватная и оперативная реакция.

«Сейчас особенно важно «сбить» пик новой волны эпидемии. В этой связи с учетом сложившейся обстановки, безусловно, поддерживаю ваше предложение, уважаемые коллеги, об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы в период с 30 октября по 7 ноября включительно», - сказал Путин.

Кроме того, Путин поручил правительству ежедневно контролировать ситуацию с доступностью лекарств и кислорода для аппаратов ИВЛ, а федеральному Минздраву - направить высококлассных медиков в регионы с непростой ситуацией по Covid-19.

19 октября с предложением объявить нерабочий период выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Инициатива связана с растущей заболеваемостью коронавирусом. С предложением согласился премьер-министр страны Михаил Мишустин.

В среду в России был в очередной раз побит суточный рекорд по смертности людей с коронавирусом — скончались 1028 пациентов.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рекомендовала российским регионам усилить контроль за соблюдением антиковидных мер. Кроме того, рекомендуется усилить режим дезинфекции в транспорте и местах массового пребывания людей.

Уровень коллективного иммунитета в России составляет около 45%.

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