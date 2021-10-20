РИАМО - 20 окт. Ситуация с коронавирусом в России имеет тенденцию к усложнению, поэтому регионам следует усилить контроль за соблюдением ограничительных мер, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе видеосовещания президента страны Владимира Путина с членами федерального правительства.

Она отметила, что заболеваемость коронавирусом растет во всех возрастных группах, также растет смертность от Covid-19. В связи с этим необходимо сохранять масочный режим и социальное дистанцирование.

Также Голикова предложила усилить режим дезинфекции на транспорте и в местах массового пребывания населения.

За минувшие сутки в РФ выявили 34 073 случая коронавируса. Выздоровел после инфекции 25 231 человек. Скончались за сутки 1028 человек с Covid-19 – это рекордное количество с начала пандемии.

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