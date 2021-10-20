РИАМО - 20 окт. Темпы вакцинации от гриппа в России набирают обороты, но все еще недостаточны, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе видеосовещания президента страны Владимира Путина с членами федерального правительства.

«Рекомендуем наращивать вакцинацию против гриппа в первую очередь тех граждан, кто перенес коронавирусную инфекцию или вакцинировались от нее, а также детей», - сказала Голикова.

Массовая кампания по вакцинации от гриппа началась в РФ в сентябре. В Московской области от гриппа вакцинировались свыше 1,2 млн жителей.

Как уточняется на сайте Роспотребнадзора, в стране, по состоянию на 15 октября, привито от гриппа свыше 29,6 млн человек (20,3% от общей численности населения).

Грипп может вызвать серьезные и опасные осложнения, которые могут проявится через некоторое время после того, как человек выздоровел. Вакцинироваться от гриппа рекомендуют с сентября по ноябрь.

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