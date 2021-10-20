РИАМО - 20 окт. Ассоциация проектировщиков Подмосковья совместно с комитетом по архитектуре и градостроительству региона и Советом главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований объявила Всероссийский профессиональный конкурс «Лучший объект социальной инфраструктуры», сообщает пресс-служба комитета.

В соответствии с положением о конкурсе подать заявку на участие можно до 22 ноября 2021 года. Поучаствовать в нем можно бесплатно. Итоги конкурса будут подведены в декабре.

К участию приглашаются организации, осуществляющие архитектурное проектирование и реализацию объектов социальной инфраструктуры, являющиеся авторами и правообладателями представленных на конкурс проектов.

«Главная задача конкурса - выбрать и продемонстрировать лучшие архитектурные решения объектов социальной инфраструктуры. Социальные объекты играют огромную роль в нашей жизни, и мы хотим, чтобы каждая школа, детский сад, поликлиника, больница, спортивный комплекс не только в Московской области, но и во всей Российской Федерации имели индивидуальный, выразительный облик», - сказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Она добавила, что именно поэтому так важны конкурсы, как инструмент поиска лучших практик и проектов.

«Ассоциация проектировщиков Московской области проводит конкурс на лучший объект социальной инфраструктуры уже во второй раз. В 2018 году в нем приняли участие более 100 работ из разных субъектов России, а также из Белоруссии и Армении, что говорит о высоком отклике со стороны профессионального сообщества. Важно и приятно отметить, что победители конкурса будут приняты в члены нашей региональной Ассоциации», – отметила Александра Кузьмина.

Конкурсные работы будут оцениваться в нескольких номинациях. Заявки на участие в конкурсе и проектные материалы направлять в электронном виде на e-mail: konkurs.apmo@gmail.com с темой письма «конкурс».

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