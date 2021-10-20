РИАМО - 20 окт. Главный российский Дед Мороз вакцинировался от Covid-19, он сделал прививку в Вологодской области, сообщает «Интерфакс».

Также Дед Мороз регулярно сдает тесты на коронавирус и готовится к новогодним праздникам, встречам с детьми и взрослыми.

Кроме того, сотрудники в резиденции деда Мороза в Великом Устюге работают в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора и ограничениями по коронавирусу, которые ввели в области с 6 октября.

Туристы продолжают активно посещать резиденцию главного зимнего волшебника. С начала этого года в гостях у Деда Мороза побывали уже около 67 тыс. человек.

Ожидается, что на новогодние праздники резиденцию могут посетить 25 тыс. человек.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>