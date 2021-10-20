РИАМО - 20 окт. Уровень коллективного иммунитета в России составляет около 45%. Среди регионов лидеров – Подмосковье и Москва, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе видеосовещания президента страны Владимира Путина с членами федерального правительства.

Также в числе лидеров - Тыва, Чеченская Республика, Санкт-Петербург и другие регионы.

По словам Голиковой, общий уровень иммунизации россиян недостаточный.

Она уточнила, что особую тревогу вызывает рост смертности среди больных коронавирусом. Каждый день в стране умирают более 1 тыс. пациентов с Covid-19.

Самая критическая ситуация сейчас наблюдается в Воронежской, Новгородской и Самарской областях.

Она уточнила, что рост заболеваемости зафиксирован в 35 регионах России.

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