РИАМО - 20 окт. Московская область входит в число регионов-лидеров в России по уровню коллективного иммунитета населения от коронавируса, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе видеосовещания президента страны Владимира Путина с членами федерального правительства.

Голикова отметила, что на сегодняшний день в целом по стране доля взрослого населения, имеющего иммунитет против коронавируса (с учетом уже переболевших), составляет чуть более 45%. Властями поставлена задача, чтобы этот показатель составлял не менее 80%.

«Регионы-лидеры по достижению показателей коллективного иммунитета - это Московская область, Москва, Республика Тыва, Чеченская республика, Санкт-Петербург, Чукотский автономный округ, Республика Карелия и Белгородская область», - сказала Голикова.

Хуже всего ситуация с коллективным иммунитетом обстоит в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Камчатском крае, Татарстане, Томской области, Ставропольском крае, Карачаево-Черкесской Республике, Адыгее и Челябинской области.

В Подмосковье от коронавируса привились более 3,7 млн человек. В регионе работает свыше 360 пунктов вакцинации. Записаться на прививку можно на портале госуслуг, по телефону «122».

Жителям напомнили, что вакцинация от Covid-19 является единственным способом защиты от инфекции. По данным статистики, из 100 человек, которые вакцинировались от Covid-19, только одного госпитализируют с инфекцией.

Ранее в Подмосковье работодателей обязали обеспечить вакцинацию 80% сотрудников. Это касается «контактных» сфер, таких как сфера услуг, торговля, образование, здравоохранение, ЖКХ, госслужащих и так далее.

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