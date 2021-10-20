РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 окт. Подольская певица София Фоменко вышла в финал отборочного тура конкурса детской песни «Евровидение».

«Я вышла в финал Российского национального отборочного тура международного конкурса детской песни «Евровидение» Junior Eurovision Russia Official. Трансляцию будет вести федеральный общедоступный семейный канал «Карусель». Начнется она 30 октября в 19:00», - написала Фоменко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она добавила, что будет рада поддержке в зрительском голосовании и очень ждет выхода на эту грандиозную сцену.