РИАМО - 20 окт. На территории Московской области продолжат борьбу с пробками и заторами на дорогах. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев на еженедельном совещании с руководящим составом правительства региона и главами округов. Суммарно с начала 2021 года на подмосковных дорогах благодаря «умным решениям» сократили или ликвидировали 207 пробок.

В качестве примера ликвидации «глупых» пробок первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова привела ситуацию в Жаворонках, где затор образовывался из-за транзита после открытия новой эстакады, жестких «лежачих полицейских» и отсутствия регулируемого перехода. Проблема была решена после того, как на участке установили светофор и демонтировали «полицейских» - время в пути сократилось на 20 минут и переходить дорогу стало безопасно.

Ликвидация заторов

Как сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов, работа по улучшению транспортной ситуации была проведена и на других оживленных перекрестках муниципалитета.

«В соответствии с поручением губернатора Московской области Андрея Воробьева в Одинцовском городском округе были определены места трех заторов на автомобильных дорогах регионального и муниципального значения. Совместно с региональным министерством транспорта и дорожной инфраструктуры разработали план действий по устранению заторов на трех пересечениях Можайского шоссе – с улицей Советской в Голицыне, улицей Свободы в Одинцове и Никольским проездом в Кубинке. Мы изменили работу фаз всех светофорных объектов и заторы на указанных участках были устранены. На пересечении Можайки с улицей Свободы также установили дополнительную секцию поворота направо, на Москву», - рассказал Андрей Иванов.

Глава Одинцовского округа добавил, что в 2020 году для улучшения транспортной доступности и ликвидации заторов в Одинцове была изменена организация дорожного движения на двух перекрестках – пересечение Можайского и Красногорское шоссе, а также Можайского шоссе и улицы Говорова. Были добавлены левые поворотные полосы, что позволило существенно сократить время проезда указанных перекрестков.

Обустройство выделенных полос

Второй важной темой, которую обсудили в рамках вопроса улучшения транспортной ситуации в Московской области, стал запуск программы обустройства выделенных полос для общественного транспорта. В число «пилотных» муниципалитетов попал и Одинцовский городской округ.

Так, первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова сообщила, что до конца 2021 года будет сделана «выделенка» на улице Чистяковой в Одинцове – за счет изменения разметки и устройства светофора. По этой улице курсируют три маршрута: №3, 27к, 44, а общий пассажиропоток составляет около 9 тыс. человек в сутки.

«Очень важный момент. Там у нас три маршрута, и маршрутки, бывает, стоят на улице Чистяковой по 20-40 минут, не могут проехать из-за припаркованных машин, из-за пробки, когда выезжают из Новой и Старой Трехгорки. Это, конечно, решит вопрос, и жители смогут быстро добираться до станции МЦД Сколково. Очень важная проблема, и сами жители вышли с таким предложением. Мы в ноябре с этой задачей справимся», - сообщил глава Одинцовского городского округа.

Руководитель муниципалитета также добавил, что уже начинаются работы по реконструкции улицы Чистяковой.