РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 20 окт. В подмосковном Дзержинском комплексно благоустроят 6 дворов до конца года, сообщает пресс-служба депутата Мособлдумы Владимира Жука.

Жук посетил с рабочим визитом городской округ Дзержинский. Вместе с депутатами от партии «Единая Россия» Владимиром Харламовым и Екатериной Исаевой он проверил ход работ по комплексному благоустройству территорий дворов.

По словам начальника отдела по благоустройству, озеленению и экологии Егора Бунтина, в этом году в городе полностью обновят 6 дворов по адресам: ул. Угрешская, д. 32, ул. Лесная, д. 21; ул. Томилинская, д. 21, 22, 22А, 23; ул. Лермонтова, д. 16, 17; ул. Дзержинская, д. 21; ул. Ленина, д. 2, 4, 6 и ул. Томилинская, д. 24, 25, 26. Часть из них планировалось благоустроить в прошлом году, но по причине ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, работы были перенесены на 2021 год.

На ул. Томилинской во дворе д. 21, 22, 22А, 23 благоустройство практически завершено. Осталось установить дополнительное освещение и камеры видеонаблюдения по системе «Безопасный регион». Здесь же установлена новая детская площадка по программе губернатора Московской области. Вторую такую площадку установили во дворе д. 15 на Лесной ул.

На Лесной, 21 завершены работы по замене асфальтового покрытия. В ближайшие 2 недели подрядчики возведут детскую площадку, установят освещение и камеры видеонаблюдения. Во дворе д. 16 и 17 по ул. Лермонтова самыми масштабными стали работы по замене асфальтового покрытия и оформлению парковочного пространства. Жители просили об этом давно. Впереди также укладка тартанового покрытия и установка малых архитектурных форм на детской площадке.

В остальных дворах работы продолжаются. Предположительный срок завершения комплексного благоустройства – середина ноября.

Комплексное благоустройство территории двора включает 8 элементов: информационные стенды, детские площадки, парковочные места, зеленые насаждения, площадки для сбора мусора, освещение, лавочки и урны, ремонт асфальта. Благоустройство территорий дворов ведется по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

«Работы ведутся масштабные, это видно невооруженным глазом. Каждый этап обсуждается с жителями. Массу приятных впечатлений, конечно, производят губернаторские площадки. Они большие, многофункциональные, а главное, безопасные», – сказал Жук.