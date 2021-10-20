РИАМО - 20 окт. Депутаты Мосгордумы приняли закон, которым вносятся изменения в столичный Кодекс об административных правонарушениях в сфере городского хозяйства, передает корреспондент РИАМО.

Принятым законом уточняются отдельные положения московского КоАП, касающиеся нарушений в сферах благоустройства и градостроительства, с учетом изменений федерального и городского законодательства.

«Ранее существовавшая конструкция, обеспечивающая привлечение к ответственности нарушителей в сфере городского хозяйства, изменена, но она не исчезла. То есть сегодня мы предлагаем признать утратившими силу те нормы, которые уже реально по факту не работают. А не работают они ровно потому, что работают иные нормы, иные правила. И иные органы исполнительной власти отвечают за применение данных норм», - пояснил председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников.

По его словам, речь идет о нарушениях правил санитарного содержания территорий, производства земляных работ, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в Москве, а также о нарушениях в виде выноса грунта и грязи автотранспортом.