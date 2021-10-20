РИАМО - 20 окт. Мокрый снег, переходящий в дождь, усиление юго-западного ветра до 17 м/с ожидаются в Москве после 18 часов среды, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

Непогода связана с прохождением теплого фронта и продлится до 10 часов 21 октября.

Водителям при управлении авто в непогоду нужно снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин.

Также за рулем в дождь и снег нужно избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений, опережений. Кроме того, нужно парковать авто вдали от деревьев.

Пешеходам следует при ветре обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

Также в период плохой погоды нельзя оставлять детей без присмотра.

В случае необходимости нужно звонить по телефону 101 или единому телефону доверия ГУ МЧС России по Москве: 8(495)637-22-22.

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