РИАМО (РЕУТОВ) - 20 окт. Учащиеся и педагоги колледжа «Энергия» подмосковного Реутова стали участниками экологического проекта Сбербанка «Аллея знаний», высадив у дома №52 на улице Октября более 40 саженцев европейской липы, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«В последние годы экологическая повестка становится все более актуальной. «Аллея знаний» — это очередное мероприятие банка в рамках ESG-стратегии (Environmental, Social, and Corporate Governance — экологическое, социальное и корпоративное управление, - ред.). Мы стараемся обратить внимание подрастающего поколения на важность бережного отношения к природе, на то, что мы можем поддерживать и восстанавливать ее», - сказал заместитель управляющего восточного головного отделения Сбербанка Константин Юсков.

В акции были задействованы 50 студентов старших курсов колледжа «Энергия».

«Наши учащиеся придерживаются современных экологических трендов. В колледже проводятся уроки на эту тему, на которых рассказывается о важности бережного отношения к природным ресурсам. Важно и на практике прививать молодому поколению любовь к окружающей среде, поэтому мы с удовольствием согласились поучаствовать в инициативе «Аллея знаний», - сказал заместитель директора колледжа «Энергия» Алексей Толмачев.

Экологическое мероприятие на улице Октября прошло при поддержке администрации Реутова. Власти муниципалитета уделяют большое внимание благоустройству и озеленению города. Проводятся различные акции в сфере экологии, в частности, по проекту «Зеленый каркас», и в этом же ряду - появление этой «Аллеи знаний». Сбербанк также организовал в образовательных учреждениях города экологические лекции «Сила леса». Ребятам рассказали о важной роли деревьев в жизни человека и природы, о правильном отношении к этому ценному ресурсу.