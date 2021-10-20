РИАМО (РЕУТОВ) - 20 окт. Учащиеся и педагоги колледжа «Энергия» подмосковного Реутова стали участниками экологического проекта Сбербанка «Аллея знаний», высадив у дома №52 на улице Октября более 40 саженцев европейской липы, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.
В акции были задействованы 50 студентов старших курсов колледжа «Энергия».
«Наши учащиеся придерживаются современных экологических трендов. В колледже проводятся уроки на эту тему, на которых рассказывается о важности бережного отношения к природным ресурсам. Важно и на практике прививать молодому поколению любовь к окружающей среде, поэтому мы с удовольствием согласились поучаствовать в инициативе «Аллея знаний», - сказал заместитель директора колледжа «Энергия» Алексей Толмачев.
Экологическое мероприятие на улице Октября прошло при поддержке администрации Реутова. Власти муниципалитета уделяют большое внимание благоустройству и озеленению города. Проводятся различные акции в сфере экологии, в частности, по проекту «Зеленый каркас», и в этом же ряду - появление этой «Аллеи знаний». Сбербанк также организовал в образовательных учреждениях города экологические лекции «Сила леса». Ребятам рассказали о важной роли деревьев в жизни человека и природы, о правильном отношении к этому ценному ресурсу.
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