РИАМО - 20 окт. В Москве число стартовых площадок, на которых будут построены дома по программе реновации, выросло до 153, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Теперь из 533 территорий 153 находятся на месте сносимых домов. Перечень стартовых площадок увеличился на 10 территорий, из которых 8 формируются на месте сноса отселяемых домов, включенных в программу реновации.

«После отселения и сноса на их месте предусмотрено новое строительство многоквартирных домов в соответствии с разрабатываемой градостроительной документацией», – сказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в эксплуатацию введены уже 155 домов по программе реновации. Их общая площадь составляет 2 млн «квадратов». Под заселение переданы уже 126 жилых корпусов.

«Еще свыше 300 домов проектируются и строятся, из них в проектировании находятся 154 объекта мощностью 3,0 млн кв. метров, 150 домов на 2,5 млн кв. метров – строятся», – отметил заммэра.

Как рассказал, руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, мегаполис планомерно приступает ко второй волне программы реновации.

«После сноса зданий на 153 территориях новое жилищное строительство обеспечит квартирами более 90 тыс. жителей. Город делает все, чтобы ускорить ход реализации программы», – сказал глава Стройкомплекса.

Ранее столичный градоначальник Сергей Собянин включил в программу реновации 10 новых стартовых площадок, расположенных в 4 административных округах и 9 районах Москвы. Таким образом, на сегодняшний день для строительства новых домов по программе реновации подобрано уже 533 стартовые площадки общей мощностью 8,4 млн кв. м.

Программа реновации жилфонда была утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Подробнее о программе реновации можно узнать на официальном сайте мэра города.

5,5 млн «квадратов» жилья проектируют и строят по реновации в столице>>