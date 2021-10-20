РИАМО - 20 окт. Умер заслуженный артист России Виктор Евграфов, который запомнился зрителям по роли Мориарти в советском фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», сообщает Газета.ru.

Евграфову было 73 года. Известно, что недавно он переболел коронавирусом. Вероятнее всего, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Артиста похоронят на родине — в Самаре на «Аллее актеров».

В 1980 году Евграфов снялся в 2 сериях советского «Шерлока» — «Смертельная схватка» и «Охота на тигра». Озвучил его персонаж Олег Даль.

Много лет он также занимался каскадерской деятельностью.