РИАМО - 20 окт. Пожарным удалось локализовать возгорание строительных бытовок в новой Москве, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МЧС по городу Москве.

«По предварительным данным по адресу: бульвар Андрея Тарковского, дом №6. Там на территории строительной площадки загорелись бытовки. В настоящее время пожар удалось локализовать», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что эвакуация людей не проводилась, так как в момент возгорания они покинули территорию.

Сообщений о пострадавших не поступало. Площадь возгорания уточняется. ​

Видео с места возгорания строительных бытовок в новой Москве>>