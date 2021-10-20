РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 окт. За минувшие сутки в городском округе Мытищи выявили 67 новых случаев Covid-19, с начала пандемии в округе выявили 23 417 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

2 590 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 488 597 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 376 человек. Выздоровел и выписался 418 771 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Всем жителям региона необходимо носить маски в общественных местах.