РИАМО - 20 окт. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин примет концептуальное решение относительно нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, сообщает Газета.ru.

«Методологию, инструкции и разъяснения должен давать оперативный штаб правительства, кабинет министров. Президент принимает рамочное концептуальное решение», — пояснил Песков.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что с 30 октября по 7 ноября необходимо ввести в стране нерабочие дни. Это нужно, чтобы сдержать рост заражения коронавирусом в России.

Это предложение поддержал премьер-министр России Михаил Мишустин.

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