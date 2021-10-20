РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 окт. В городском округе Мытищи в торжественной обстановке наградили учеников 3Л класса лингвистической гимназии №33 за победу во Всероссийском экологическом конкурсе, сообщается в Instagram-аккаунте комиссии по экологии и природопользованию Общественной палаты округа.

Дети представили небольшую сценку и рассказали о проделанной работе. Школьники и их родители в течение нескольких месяцев готовили интерактивный экостенд на тему «Эколята - защитники природы».

В награждении участвовали и. о. заместителя главы округа, начальник контрольного управления Сергей Покатило и председатель совета сторонников партии «Единая Россия» Юрий Уланов, председатель комиссии по экологии и природопользованию, член Общественной палаты Московской области и Российского экологического общества Илья Ермаков.