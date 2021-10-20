РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 окт. В городском округе Мытищи продолжается набор детей от 7 до 12 лет в группу вокального коллектива «Созвучие» Дома культуры «Яуза», сообщается в Instagram-аккаунте ДК.

Осталось несколько бюджетных мест.

Занятия по фольклору включают: знакомство с русскими традициями, обрядами, народными праздниками; изучение русских народных песен, элементов народной хореографии и народного театра, русских народных игр.

Занятия проводятся каждую среду и пятницу с 15:30 до 16:30. Руководитель - Ксения Галискарова, 8(926)159-90-75. Адрес МДК «Яуза»: г. Мытищи, ул. Мира, 2А.