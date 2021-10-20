РИАМО (БАЛАШИХА) - 20 окт. Дворник управляющей компании ООО «Домоуправление» из Балашихи Фарход Тошпулотов занял второе место в областном смотре-конкурсе «Лучший по профессии» в сфере ЖКХ в номинации «Рабочий по уборке придомовой территории жилого фонда», передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Юбилейный XX конкурс «Лучший по профессии в сфере ЖКХ» прошел в Коломне. В этом году в нем участвовали 200 сотрудников предприятий ЖКХ региона. Смотр-конкурс проходил по 10 специальностям. Знания, умения и навыки конкурсантов оценивали 14 членов жюри из руководящего состава профильных подразделений. Победители и призеры награждены грамотами министерства ЖКХ Московской области и ценными подарками.

Дворник из Балашихи Фарход Тошпулотов окончил финансово-экономический факультет Таджикского государственного университета и проработал у себя на родине в банковской сфере около 5 лет. Приехав в Россию, сначала устроился на стройку, а в 2009 году - дворником в ООО «Домоуправление» в Балашихе, где и работает по сей день. Он обслуживает 4 многоквартирных дома - №№3, 4, 7 и 8 в микрорайоне Гагарина.

«Мне 35 лет, дворником работаю здесь более 12 лет. На своем рабочем месте я уже в 6 утра. Беру метлу или лопату в зависимости от времени года и начинаю работу: убираю дороги, тротуары, слежу за вывозом мусора, занимаюсь покосом травы, уборкой листвы, снега, окраской скамеек, и т. д.», - сказал Тошпулотов.

Он добавил, что ему было очень приятно, что его работу высоко оценили на конкурсе, в котором он принимает участие уже не первый год, а призовое место завоевал только сейчас.

Победителей оценивали по нескольким параметрам.

«Сначала надо было ответить на 80 вопросов. К примеру, сколько раз в день нужно убирать урну с мусором, как лучше всего убрать свежевыпавший снег, а потом показать свои умения на практике. За победу мне вручили ноутбук», - подчеркнул Тошпулотов.

В 2017 году вместе с женой и 3 детьми Фарход взял ипотеку и приобрел 3-х комнатную квартиру в одном из домов, который входит в зону его обслуживания.

Руководство УК знает, что на него всегда можно положиться, а от жильцов не поступает ни одной жалобы на качество работы.

Конкурс проводится для повышения престижа профессии, определения уровня теоретических знаний и практических навыков работников. Ежегодно в нем принимают участие более 200 человек.