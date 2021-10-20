РИАМО - 20 окт. С 27 по 30 октября на ЦСКА Арене в Москве проведут Клубный Мундиалито-2021, сообщил продюсер турнира, заместитель генерального директора Коммуникационной Группы «Событие» Евгений Битенский.

«Всемирная организация пляжного футбола выразила готовность провести турнир в этом году в Москве на ЦСКА Арене уже через неделю. Клубный Мундиалито – это значимое международное спортивное и социально-направленное событие», — сказал Битенский.

Он выразил уверенность, в том, что интерес к пляжному футболу растет с каждым годом, и турнир будет расширяться. Клубный Мундиалито-2021 будет включать в себя еще и разнообразный развлекательный и тематический контент.

«На мой взгляд, Мундиалито преобразовали, и он приобрел совершенно другую картинку. <...> Мундиалито, на мой взгляд, один из лучших турниров. Ребята тренируются с воодушевлением», — сообщил президент ПФК «Локомотив» Виталий Погодин.

Главный тренер ПФК «Спартак» Антон Шкарин отметил, что обе команды провели хорошую подготовку и усилили свои команды иностранными игроками.

«Наши основные клубы — это российские это «Локомотив» и «Спартак». Они прекрасно показывают работу по продвижению спорта на самом высоком уровне. На этот раз у нас клуб «Васко да Гама» из Бразилии заменит «Фламенго», что очень хорошо для турнира, так как мы дадим возможность зрителям увидеть и другие клубы», — заявил президент всемирной организации пляжного футбола (BSWW) Жоан Куско.

Он добавил, что на турнире выступят «Брага» из Португалия, «Леванте» из Испании, «Токио Верди» - Япония, «Насьональ» - Парагвай и «Динамо Минск» из Беларуси.

Турнир организован коммуникационной группой «Событие» при поддержке Москомспорта, а генеральным партнером выступило ОАО «РЖД».​