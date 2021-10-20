РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 окт. И. о. заместителя главы администрации городского округа Мытищи Алексей Калинин совместно с представителями ОАО «РЖД» провел выездную встречу с жителями деревни Высоково и предпринимателями технопарка «Высоково», сообщается в Instagram-аккаунте МКУ ТУ «Пироговский».

На встрече обсудили вопрос использования и эксплуатации земельного участка с кадастровым номером 50:12:0000000:54, расположенного между ул. Железнодорожной и территорией технопарка.

В ходе встречи принято решение направить обращение в ОАО «РЖД» о рассмотрении возможности предоставления данного земельного участка в субаренду для дальнейшего его использования в качестве подъездной дороги и содержания в надлежащем состоянии.