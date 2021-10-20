РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 окт. С начала пандемии в Красногорске выявили 25 896 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 205 – за минувшие сутки, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за минувшие сутки выявили 2 590 случаев заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 488 597 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 8 376 человек. Выздоровел и выписался 418 771 человек.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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