РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 окт. Должники ЖК «Весенний» Подольска должны оплатить имеющиеся задолженности до 25 октября во избежание подключения к проблеме судебных приставов, сообщается в группе «ООО «Импульс» в соцсети «ВКонтакте».

На сегодняшний день сложилась крайне нехорошая ситуация с долгами жителей ЖК «Весенний» за оказанные услуги. Долги увеличиваются в прогрессии. Управляющая компания ООО «Импульс» просит всех в срочном порядке погасить имеющуюся задолженность.

Более того, по тем собственникам, по которым имеются судебные приказы об оплате задолженностей, которые так и не выполнены, 25 октября УК подключит судебных приставов для возбуждения исполнительного производства.

«Одно из воздействий по взысканию долга службой судебных приставов - наложение ареста на водительские права. Во избежание сложностей с передвижением, жителям необходимо до 25 октября погасить имеющиеся долги за ЖКУ», - поясняется в сообщении.