РИАМО - 20 окт. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин пока не ревакцинировался от коронавируса. Об этом событии будет объявлено отдельно.

Также Песков добавил, что ревакцинироваться президент будет после рекомендации врачей.

Сам Песков пока не поставил прививку от коронавируса. По его словам, уровень антител в его организме высокий, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Он пока слишком высокий, чтобы делать прививку. Жду, когда опустится», — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля говорил о том, что российские власти видят долю ответственности в том, что уровень вакцинации от коронавируса в стране все еще недостаточно высок.

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