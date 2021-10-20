РИАМО - 20 окт. Переменчивая погода наблюдается в среду в Москве. Утро в столице выдалось солнечным и холодным, но ближе к вечеру повалит мокрый снег и усилится ветер, сообщается на сайте «Метеовести».

Температура воздуха в столице в первую половину дня составила чуть выше нуля, а к вечеру воздух прогреется до плюс 3-5 градусов. Ветер усилится до 13-15 м/с.

Накануне в столице выпал первый снег. Он был мозаичным и сразу таял, опускаясь на землю.

В четверг в мегаполисе прогнозируется потепление до плюс 13 градусов. Однако на выходных снова похолодает.

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